83.0

Parmi les 12 régions, le Pays-de-la-Loire arrive en tête avec 83.0% d’audience cumulée, suivie de la Normandie (82.2%) et de la Bourgogne-Franche-Comté (81.2%) selon les dernières Médialocales de Médiamétrie. Nantes (79.9%), Lens-Douai (79.2%), Toulouse (78.6%) et Grenoble (76.6%) sont les villes qui enregistrent l'audience cumulée la plus élevée.