82

Le dernier rapport sur l’état des lieux du DAB/DAB+ édité par le WorldDAB révèle qu'à la fin du deuxième trimestre 2019, plus de 82 millions de récepteurs DAB/DAB+ grand public et automobiles avaient été vendus en Europe et en Asie-Pacifique. Il n’y en avait que 71 millions un an plus tôt.