Le dernier rapport de marché de WorldDAB révèle qu’à la fin du quatrième trimestre de 2018, plus de 75 millions de récepteurs DAB / DAB+ avaient été vendus en Europe et en Asie-Pacifique, contre 65 millions au quatrième 2017. Au Royaume-Uni, l'écoute numérique a atteint une nouvelle part record de 56.4%, avec plus des deux tiers (71.6%) de toutes les écoutes numériques attribuées au DAB.