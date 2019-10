72

Selon Médiamétrie, 72% des auditeurs de podcasts en France ont entre 15 et 34 ans. 41% sont des CSP+ et 28% résident en Île-de-France. 81% des podcasts téléchargés sont écoutés (16.9 podcasts téléchargés par mois pour 13.7 podcasts écoutés sur le mois). 39% des podcasts sont écoutés entre 48 heures et une semaine après leur diffusion.