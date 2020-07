70.1

À Paris et en Île-de-France, la radio a enregistré une audience cumulée de 70.1% selon Médiamétrie entre janvier et juin 2020 (7 104 000 auditeurs quotidiens en moyenne pour une DEA de 2h37). RTL (15.1), France Inter (14.8), RMC (6.6) et Europe 1 (5.9), franceinfo (4.4) compose nt le Top 5 en PDA.