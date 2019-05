7.2

Chaque jour, 7.2 millions de personnes écoutent la radio sur les supports multimédia, soit 600 000 de plus en 1 an selon l'étude Global Radio de Médiamétrie. Un niveau record, en progression de 1.1 point sur un an. Le téléphone mobile reste le premier des supports numériques utilisés pour écouter la radio avec 3.9 millions d’adeptes quotidiens.