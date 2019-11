63.9

Le week-end aussi, la radio perd des auditeurs. Sur cette vague de rentrée, l'audience cumulée représente 63.9% contre 65.6%, il y a un an. Le week-end, France Inter est la radio la plus écoutée : 9.0% d'audience cumulée et 12.0% de PDA. Mais RTL fait mieux avec 12.2% de PDA mais seulement 8.6% d'audience cumulée.