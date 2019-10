Lae étape du RadioTour , un périple hexagonal proposé par la Lettre Pro de la Radio, s'arrêtera le 10 octobre prochain à Lyon. Ensuite, nous serons à Lille (le 7 novembre) et à Toulouse (le 3 décembre) avant de tous nous retrouver à Paris, lors du Salon de la Radio et de l'Audio Digital (les 23, 24 et 25 janvier 2020).