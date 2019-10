47.3

La moyenne d'âge des salariés de Radio France s'établit à 47.3 ans en 2018, pour une ancienneté moyenne de 19.3 ans selon des chiffres dévoilés lors d'un CCE et rapportés par le SNJ Radio France. En 2018, Radio France comptait 782 journalistes en CDI (temps plein et temps partiel) et 100 journalistes en CDD. Il y a davantage d'hommes (438) que de femmes (344) au sein des CDI, tendance inverse chez les CDD (48 hommes pour 52 femmes).