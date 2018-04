43 173

Pour la première fois dans sa 126 000 Radio, Médiamétrie indique également l'audience de la radio en milliers. En général, durant la période comprise entre janvier et mars 2018, la radio a été quotidiennement écoutée par 43 173 milliers d'auditeurs (plus de 43 millions). C'est moins qu'il y a un an : 43 355 000 auditeurs en janvier-mars 2017.