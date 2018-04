37.7

L'audience de l'ensemble des généralistes a reculé de 0.6% en un an (38.3% l'an dernier à 37.7%, cette année). Cela correspond à une perte de 320 000 auditeurs. La baisse est générale sauf pour RTL. La station est écoutée par avec 6 644 000 auditeurs (soit une hausse de 54 000 auditeurs sur un an), c'est le plus grand nombre d’auditeurs sur une vague janvier-mars.