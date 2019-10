25

Après les récents démarrages des émissions à Nantes en juillet et à Rouen et au Havre en octobre, le DAB+ couvre aujourd’hui 25% de la population en France. Afin de préparer la poursuite du déploiement du DAB+ entre 2020 et 2023 à l’échelle locale, le CSA propose aux radios de lancer le DAB+ dans 40 zones supplémentaires.