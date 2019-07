22.8

Désormais en France, 22.8% des internautes de 15 ans et plus consomment des podcasts au moins une fois au cours du mois selon une récente étude dévoilée par Médiamétrie. 15% des internautes de 15 ans et plus connaissent au moins un podcast natif d'un acteur radio et 18% connaissent au moins un podcast natif d'un autre acteur...