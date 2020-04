16.71

En Belgique, sur le marché francophone, les 5 radios les plus écoutées sont Nostalgie (16.71%), VivaCité (14.22%), Radio Contact (11.77%), Bel RTL (11.16%) et Classic 21 (10.41%). L'étude, réalisée par le CIM, couvre la période comprise entre novembre 2019 et février 2020.