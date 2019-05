Après réservation prioritaire au bénéfice de Radio France pour la diffusion de France Bleu sur 15 allotissements étendus en DAB+ et de France Médias Monde pour la diffusion de RFI à Toulouse et Bordeaux, le CSA a sélectionné 136 candidats différents, dont 58 en catégorie A, 50 en catégorie B, 5 en catégorie C, 22 en catégorie D et 1 en catégorie E sur 438 places disponibles.