maradio.be : l’appli indispensable lors de vos déplacements cet été

Pour Eric Adelbrecht, administrateur-délégué de maRadio.be : "Grâce à des développements au niveau international, nous pouvons proposer une des applis parmi les plus innovantes et les plus conviviales du marché – sans oublier qu’elle est gratuite et développée avec l’accord des éditeurs reconnus par le CSA! Ce sont plus de 170 radios francophones et flamandes belges en direct et des milliers de programmes à la demande qui sont accessibles partout, à tout moment, y compris en voiture à l’étranger... de quoi passer un été sans se déconnecter de ses radios belges préférées".

Comme pour l’utilisation de tout autre appli, aucun frais d’itinérance (ou roaming) n’est appliqué au forfait data qui fonctionne de la même manière à l’étranger qu’en Belgique.