franceinfo en direct de la Grande Boucle

Tous les jours (du lundi au vendredi à 6h23 et 8h25 et le weekend à 6h21 et 8h21), Thomas Voeckler présentera "La médaille de Thomas Voeckler" et apportera son regard d'ancien coureur cycliste sur cette 105e édition du Tour. Les auditeurs retrouveront "Le Journal du Tour" du lundi au vendredi en direct à 6h34, 7h34, 9h34 et 10h34. Par ailleurs, l'émission "Les Informés du Tour" (du lundi au vendredi de 11h11 à 11h58) sera produite en direct du village départ avec Jérôme Cadet qui recevra de nombreux invités pour passer en revue la course, les régions, les performances… Enfin, "Le Club Tour", chaque soir (du lundi au vendredi de 19h43 à 19h56), fera un bilan de la journée écoulée avec les journalistes de la presse écrite, nationale et régionale.