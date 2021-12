eStat : plus de 174 millions d’écoutes de podcasts

En France uniquement, 134.4 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés au cours de ce même mois de novembre, en progression également de 3.7 millions vs octobre 2021.Ce mois-ci, France Inter est une nouvelle fois la radio dont les podcasts ont été les plus téléchargés : 45 593 000 d'écoutes. L'émission "Les Grosses Têtes" de RTL a enregistré 17 099 000 téléchargements. Elle suivie par "L'After Foot" (RMC) et par "Hondelatte raconte" (Europe 1).

La mesure eStat Podcast de Médiamétrie dénombre auprès de ses souscripteurs les écoutes et téléchargements de podcasts sur le périmètre pris en compte par la mesure. Les contenus mesurés sont des podcasts préalablement diffusés et/ou des podcasts natifs.