eStat Podcast : les replays les plus écoutés en novembre

Au mois d’octobre dernier près de 196 millions de podcasts français avaient été écoutés ou téléchargés dans le monde pour 152 millions depuis la France (lire ICI ). Malgré cette légère baisse, pas de modification dans le Top 5 du mois de novembre, toujours composé par France Inter (seule radio au-dessus de 40 millions), France Culture, RTL et RMC (toutes les trois au-dessus des 30 millions) et Europe 1 à plus de 17 millions.Pas de modification non plus avec ce qui concerne les 5 émissions les plus écoutées ou téléchargées : "L'After Foot" (19 329 000 sur RMC), "Les Grosses têtes" (17 762 000 sur RTL), "Hondelatte raconte" (9 780 000 sur Europe 1), "C'est encore nous" (9 091 000 sur France Inter) et "Affaire sensibles" (6 386 000 sur France Inter).