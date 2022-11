L'audience des replays des radios en octobre

France Inter est la radio qui enregistre le plus d'écoutes ou de téléchargements : 48 814 000 en octobre grâce à plusieurs émissions phares de la station : "Affaires sensibles", "C'est encore nous", "Géopolitique", "La Bande originale". Elle est suivie par France Culture avec 35 150 000 écoutes ou téléchargements durant ce mois d'octobre, par RTL (33 733 000), par RMC (32 295 000) et par Europe 1 (18 54 000). On notera la présence du réseau RCF à la 13e place devant Fun Radio, Virgin Radio et RTL2.

Enfin, l'écart est toujours relativement faible entre les deux émissions françaises les plus écoutées en replay : "L'After Foot" sur RMC (18 019 000) et "Les Grosses têtes" sur RTL (17 736 000).