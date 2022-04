eStat Podcast : 17 millions d'écoutes mensuelles pour Europe 1

Avec 9.9 millions de téléchargements, Christophe Hondelatte, à un très haut niveau, demeure "le premier conteur de France. Il confirme ainsi son succès incontestable auprès des auditeurs passionnés par ses récits et séduits par ses accents...". "Historiquement Vôtre" enregistre sa deuxième meilleure performance depuis son lancement il y a un an et demi. Avec près de 1.2 million de téléchargements, "ce programme novateur qui s'amuse avec l’Histoire en retraçant les destins extraordinaires de personnalités qui n’auraient jamais pu se croiser, a su trouver sa place auprès du public".

De son côté, "Au Cœur de l'Histoire" totalise près de 1.1 million de téléchargements soit une progression de 19% en un an. "Un format natif qui ne cesse d'attirer de nouveaux aficionados" note un communiqué.