Zucchero dans le Loft Music sur Sud Radio

Un entretien intimiste et très chaleureux dans lequel Zucchero se livre autant sur ses angoisses existentielles que sur les secrets de ses chansons ou de la fabrication de son huile d'Olive. Un Zucchero inattendu et un échange plein de surprises et de rebondissements. On redécouvrira les tubes de celui qui a vendu plus de 60 millions d'albums ( Zenza Una Dona, Baila Morena… ) mais aussi sa playlist concoctée juste pour l'émission.

Chaque samedi, entre 20h et 21h, Yvan Cujious, reçoit dans son "Loft" d'autres artistes et des personnalités pour échanger autour de la fameuse tapenade dans une discussion apéritive, simple et conviviale.