Yann Brunissen nommé à la direction de Horizon

Yann Brunissen succédera à Julien Mano qui souhaite s’envoler pour de nouvelles aventures et créer sa propre activité. Il quittera la station à la fin du mois de juin.

Au cours d’une réunion interne, en présence des deux protagonistes, Philippe Devillier a chaleureusement remercié Julien Mano pour ces cinq années de collaboration au cours desquelles il a apporté à Horizon professionnalisme, volontarisme et rigueur.

Pour rappel, Horizon couvre en FM un bassin de près d’un million d’habitants qui compte les agglomérations de Béthune, Lens et Arras, auxquelles il faut ajouter la métropole lilloise en DAB+.



La Lettre Pro de la Radio souhaite la pleine réussite à ces deux sympathiques professionnels.