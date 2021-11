Les plateaux "Horizon VIP Live" font leur retour

Ce mercredi 1er décembre à partir de 20h, plus de 500 auditeurs se retrouveront au Théâtre municipal de Béthune pour applaudir sur scène le groupe Tryo (qui a fêté ses 25 ans de carrière en 2020), le groupe Boulevard des Airs, le chanteur Cephaz (coup de coeur Horizon depuis son premier tiitre "Depuis toi" sorti en 2020) et Trois Vagues (également un coup de coeur de la station pour ce groupe originaire des Hauts-de-France en pleine ascension grâce à leur premier titre "Les plages de Dunkerque").

Deux des talents régionaux prometteurs (le rappeur arrageois Rask et l’auteur-compositeur et interprète Béthunois Ted Morris) participeront aussi à l'événement.