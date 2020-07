Yacast fait le bilan musical du 1er semestre 2020

Ces bons chiffres sur l’exposition francophone en radio ne sont cependant pas visibles dans le haut du classement du semestre. Aucun titre francophone ne figure dans le Top 10. La meilleure performance francophone revient à Soprano "À nos héros du quotidien" classé 12e du classement Angèle et le duo Vitaa Slimane s’illustrent également dans le Top 100 avec chacun 3 singles différents classés

The Weeknd avec "Blinding lights" (Island Def Jam Universal Music) décroche la 1ère place du classement. Ce titre signe le record absolu de longévité à la 1ère place de l’Airplay radio avec 20 semaines de présence à la tête du classement. Le record précédent était détenu par Mary J Blige avec "Family Affair" en 2001. The Weeknd a également décroché la 1ère place du classement avec un autre titre, "In Your Eyes" n°1 de l’Airplay au cours du mois de juin. Sur l’ensemble du semestre, The Weeknd a été n°1 des classements hebdomadaires pendant 24 semaines sur 26. C'est un record absolu.