Yacast fait le bilan de l'année musicale 2020

Numéro 1 du classement général radio le titre "Blinding lights" de The Weeknd qui cumule 110 817 diffusions et qui génère 2.3 milliards de contacts. Le groupe gagne également la place du "Single le plus playlisté" avec "In your eyes", qui est entré en playlist sur 105 des 176 radios du panel. The Weeknd, encore, a été en 2020, le groupe le plus diffusé avec 231 832 diffusions, 54 titres différents pour 4.3 milliards de contacts. La meilleure entrée de l’année revient à Julien Doré avec "La Fièvre", un titre entré directement à la 24e place lors la semaine 27. Numéro 1 durant 20 semaines, le record de longévité à la 1ère place revient à The Weeknd avec "Blinding lights". Ce titre signe également le record de longévité dans le classement : 47 semaines de présence en 2020. Le prix de l'artiste le plus classé revient à Dadju avec 8 titres différents.