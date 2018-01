Yacast dresse le bilan radio de l'année 2017

En 2017, le panel constant Yacast a enregistré 3 546 167 diffusions pour 96 127 titres (+ 4.7 vs 2016) sont 36 400 nouveautés (+ 14 vs 2016). Cela représente 5 480 nouveautés francophones (+ 15% vs 2016), 2 491 entrées (+ 7.5% vs 2016) en playlist et 33 268 artistes (+ 7.1% vs 2016). Le classement général est tenu par Ed Sheeran avec son titre "Shape of you", single le plus playlisté sur les radios en 2017 et artiste le plus diffusé (Coldplay en 2016) avec 31 titres différents pour 207 344 diffusions. Vianney est l'artiste francophone le plus diffusé (Fréro Delavega en 2016) avec 23 titres différents et 162 652 diffusions.Skyrock est la radio qui a diffusé les plus de rap (76.2%), FIP a été la plus éclectique avec 35 434 titres différents programmés, Chante France a été la plus francophone avec 99.7% des diffusions, Fun Radio a joué beaucoup de nouveautés : 91.4% des diffusions. Swigg a été la plus groove avec 41.1%, Radio Bonheur est celle qui a diffusé le plus de variétés, Virage Radio la plus Pop Rock et TSF Jazz la plus World Jazz avec 93.1% de diffusion en lien avec cette thématique.Les auditeurs ont débuté l'année 2017 avec "Rocxkabye" de Clean Bandit pour la terminer avec "Havana" de Camilla Cabello. Tibz avec son titre "Nation" a signé le record de longévité avec 41 semaines de présence et Calegro avec "Je joue de la musique", la meilleure entrée arrivant directement à la 15e place en semaine 41. Ed Sheeran avec "Shape on you" est resté n° 1 durant 12 semaines.Le bilan complet est disponible ICI