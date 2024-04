Y a-t-il encore des auditeurs le week-end ?

D'abord deux rappels intéressants : plus de la moitié du volume d’écoute de la radio se fait hors domicile (52%) et majoritairement en voiture (35%) selon Médiamétrie. Par ailleurs, la voiture constitue le premier lieu d’écoute de la radio en nombre d’auditeurs, en lien avec l’activité professionnelle : du lundi au vendredi, 41.6% des Français écoutent la radio en voiture, pour une durée d’environ 1h33. On peut s'en douter, le week-end, l'audience baisse naturellement.En janvier-mars 2024, la radio a perdu près d'un point le week-end. Elle a réalisé une audience cumulée globale de 56.4% (contre 57.2% un an auparavant) alors qu'elle a généré 69.1% en semaine sur la même période.Qui s'en tire le mieux le week-end ? France Inter (10.3%), franceinfo (6.8%), RTL (6.3%), NRJ (5.2%), Nostalgie (5.1%) ou encore Skyrock (4.3%).