WorldCast lance un appareil tout-en-un de test et de mesure

Plus compact, léger et robuste, il se présente dans une sacoche et a été conçu pour une utilisation intensive sur le terrain. L'Audemat MC6 garantit des mesures précises et polyvalentes du signal, que ce soit pour la mise en service de nouvelles fréquences, pour évaluer des couvertures via des campagnes de mesures mobiles. De plus l'option GoldenEar permet une évaluation mathématique et objective de la qualité des signaux DAB et FM. Les mesures sont réalisées numériquement pour disposer de résultats précis et fiables.

La plateforme permet également de personnaliser et générer des rapports automatiques, ce qui réduit la charge de travail des opérateurs et augmente l'efficacité. L'Audemat MC6 s’intègre parfaitement dans un contexte de déploiement ou d’expansion du DAB comme de la FM, ce qui en fait un investissement de choix. L'Audemat MC6 est également doté d'une interface utilisateur graphique conviviale, offrant une expérience intuitive aux opérateurs.