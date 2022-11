WorldCast Systems veut réduire massivement les émissions de CO2 de la radio

SmartFM est une technologie brevetée mondialement qui permet de réduire jusqu’à 40% la consommation énergétique des émetteurs FM. Disponible sur la gamme d’émetteurs Ecreso de la société, déjà largement déployée à travers le monde entier, les radios et les opérateurs de diffusion peuvent réduire massivement leur empreinte carbone et leur facture d’électricité.

Aujourd’hui, l’adoption de la technologie s’accélère avec le déploiement à l’échelle nationale allemande. Ce succès a vu le jour grâce au soutien de leur partenaire Uplink, le plus grand opérateur de diffusion du pays.