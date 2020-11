"Volutes", entrelacs de la littérature et des luttes sociales

Ce podcast est le fruit d'une collaboration entre deux indépendants de la pensée et de la création : la maison d'édition La Volte et le média Radio Parleur. Chaque mois, à partir du 26 novembre, la libre parole des invités stimulera, pendant environ 1 heure d'épisode, l'imaginaire, l'observation, la réflexion et finalement, l'action des auditeurs. Connaissant les deux fondateurs de "Volutes", il ne s'agira nullement d'une écoute passive... "Volutes" sera l'occasion de déambuler dans les univers artistiques et politiques de ses invités. Le 26 novembre, on retrouvera Luvan, autrice du récit apocalyptique "Agrapha" (La Volte), Iris Lafon (chercheuse en histoire de l’art contemporain et commissaire d’exposition indépendante) et la musicienne Valérie Leclercq. L'alchimie est prometteuse !