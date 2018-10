Voitures : comment la radio doit-elle se réinventer ?

Suivront deux tables rondes (de 2 fois 30 min) à 14h30. "Quel futur pour l’audio dans la voiture connectée ?" et "Comment la radio doit-elle se réinventer ?" avec la participation de Ari de Sousa, directeur adjoint en charge du produit et du marketing à la Direction du Numérique de Radio France, Guillaume Thibaud, Lead UX & Designer de services interactifs chez PSA, Dimitri Fagué, Business Development Manager à TDF / Médiamobile, Dimitri Fagué, Business Development Manager, TDF / Médiamobile, Thomas Opoczynski, CEO à SingleSpot et Nadine Pédemarie, Cofondatrice et CEO de Waynote. La modération sera assurée par Guillaume Crunelle, associé et responsable de l’industrie automobile chez Deloitte.