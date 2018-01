Voici les Jeunes Talents de la Radio, de la TV et du Net

Catégorie "Animateurs"

Axel Perrier (Radio Nîmes) qui remporte le prix du jeune talent d'animateur radio 2018 à seulement 15 ans. Axel fait de la radio depuis déjà plus de 5 années avec la web radio qu'il a créé lorsqu'il avait 10 ans. Il est actuellement chroniqueur et animateur sur Radio Nîmes



Catégorie "Chroniqueurs"

Trina Mac-Dinh (Voltage FM) remporte le prix du jeune talent de chroniqueuse radio 2018. A 35 ans, Trina fait de la radio et de la télé depuis plus de 7 ans. Elle a été chroniqueuse pendant 2 ans en télé sur Non Stop People, elle est chroniqueuse et animatrice sur la plateforme Lykhubs sur le web et on peut l'entendre depuis septembre sur Voltage FM dans l'émission « Tout peut arriver » et elle le prouve !



Catégorie "Journalistes"

Meven Le Moign (RCI Guadeloupe) remporte le prix du jeune talent de journaliste radio 2018. A 30 ans, Meven a déjà roulé sa bosse sur les ondes. Depuis 10 ans il est passé sur les ondes d'Alouette, Radio Scoop, Radio Latina et actuellement à l'antenne sur RCI Guadeloupe : pas mal pour un breton !