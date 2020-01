Viva for Life : la magie solidaire a opéré à Tournai

Sur l’ensemble des 144 heures, on estime à 60 000 le nombre de personnes venues soutenir les trois animateurs. Pas moins de 581 défis bénévoles ont été organisés aux quatre coins de la Belgique francophone, dont 305 dans la province du Hainaut. Un chiffre encore jamais atteint dans l’histoire de Viva for Life. Ce nombre croissant de défis témoigne d’un engagement grandissant des citoyens (280 en 2017, 230 en 2016 et 350 en 2018). Le Viva for Life Tour a clôturé sa tournée itinérante à Courcelles. À Nivelles, Ciney, Visé, Bertrix, et Courcelles, Fanny Jandrain a mis les habitants de la région au défi. Ces défis des villes ont permis de récolter 89 759 € supplémentaires...