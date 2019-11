Virgin Radio : un nouveau podcast avec Robin Bernaud

Robin accompagné de trois membres de sa "Dream Team Virgin Radio" propose aux internautes une discussion autour de sujets du quotidien : coups de cœur ciné, musique, séries, voyage, art de vivre etc. Entre informations et bonne humeur, ce podcast offre 20 minutes de divertissement. De quoi égayer les discussions à la machine à café et divertir pendant les trajets en voiture ou dans les transports.

Au programme cette semaine de "La DreamTeam du WarmUp de Robin" : qu'est-ce que le Chessboxing (un nouveau sport qui émerge en France) ? ou encore "Les 3 recettes de Maxime" avec Maxime Morel, chargé des jeux antennes...