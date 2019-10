Virgin Radio organise un "Virgin Radio Live" à Lyon

Pour ce deuxième Virgin Radio Live de la saison, Virgin Radio investit le Transbordeur à Lyon pour une soirée unique. Le public lyonnais aura la chance d’applaudir le meilleur du Pop, Rock, Electro avec Clara Luciani, The Avener, Freya Ridings, Léonie et Lola Le Lann.

Les auditeurs peuvent encore gagner des places en écoutant Virgin Radio, Virgin Radio Rhône (100.3) et en s’inscrivant sur virginradio.fr.

Une soirée de concerts réservée aux auditeurs de la station qui pourront réagir sur les réseaux sociaux avec le #VirginRadioLive.