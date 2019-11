Virgin Radio lance une mini-série documentaire

Pour le 1er épisode, c’est le groupe Léonie qui raconte son ascension artistique. Le trio originaire des Sables-d’Olonne composé de Marc Pradel, son frère Frédéric et d’Alban Soulié revient sur son parcours. Ce premier épisode est disponible sur virginradio.fr, Youtube, les réseaux sociaux de la station et sur l’application mobile IGTV créée par Instagram. "Depuis sa création, Virgin Radio déniche de nouveaux talents et tient ses promesses en travaillant aux côtés des artistes, sur l’antenne ou à la rencontre des auditeurs lors de nombreux événements musicaux. À travers cette mini-série documentaire, Virgin Radio continue sur sa lancée avec ce nouveau format vidéo qui renforce la proximité entre les artistes et leurs fans en dévoilant un contenu exclusif sur leurs artistes préférés" explique la station.