Virgin Radio lance le "Virgin Christmas Challenge"

Entre amis ou en famille, les auditeurs et utilisateurs d’Instagram qui se prêteront au jeu du "Virgin Christmas Challenge", s’amuseront à retrouver les 25 artistes de la playlist Virgin Radio parmi lesquels Coldplay, Sia, Angèle, M, Clara Luciani, Billie Eilish ou encore Christine and the Queens… Ils devront envoyer leur story en mentionnant le compte @virginradio avec le #VirginXmasChallenge. Le tirage au sort aura lieu le 6 janvier et le grand gagnant remportera un séjour d’une semaine pour 4 personnes aux 2 Alpes et une Nintendo Switch.



"En utilisant cette nouvelle façon de communiquer, Virgin Radio vient renforcer une présence dynamique sur ce réseau social devenu incontournable. La station souhaite ainsi s’adresser directement à son cœur de cible que sont les 25-34 ans car c’est aussi dans ces nouveaux territoires qu’est ancré le lien qu’elle entretient avec ses auditeurs" explique la station.