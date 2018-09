Virgin Radio UK : pas de diffusion en FM, pour l'instant

A la différence de sa soeur en France, Virgin Radio est une station émettant uniquement en DAB+ et sur le digital au Royaume-Uni. Pourtant détenteur de nombreuses fréquences en FM sur le territoire britannique, le groupe Wireless, détenteur de la marque outre-manche, ne compte pas basculer sur des fréquences en FM, au moins à court terme. Un certain nombre de commentateurs de l’industrie de la radio ont suggéré que Wireless pourrait utiliser son réseau de radio local existant - qui possède des licences à Swansea, Wolverhampton, Telford, Shrewsbury, Stoke, Warrington, Wigan, Bolton, Blackpool, Chesterfield et Bradford - pour étendre la portée du numérique.