Vers un FSER musclé pour les radios qui passent au DAB+ ?

LLPR – Quel est le montant moyen du FSER pour une radio locale ?

EB – C’est un peu compliqué parce que le montant moyen se divise en deux. Vous avez la subvention d’exploitation pour toutes les radios, c’est-à-dire environ 500 à peu près et ce montant moyen de la subvention d’exploitation reste autour de 30 000 euros avec un maximum autour de 40 000 et un minimum d’environ 3 000 ou 4 000 euros pour les radios en cours de création. Et il y a une deuxième enveloppe qui est celle de la subvention sélective pour laquelle nous nous battons régulièrement pour la voir s’améliorer. Vous avez la moitié des radios qui touchent la subvention sélective et l’autre moitié qui ne peut pas ou qui ne désire pas y prétendre. En moyenne, pour celles qui peuvent y prétendre, elle se monte entre 20 000 et 30 000 euros.



Donc, vous rajoutez cette moyenne à la première moyenne de la subvention d’exploitation et vous avez, grosso modo, une subvention publique pour la moitié des radios à peu près à un niveau de 60 à 70 000 euros. Et pour les autres, elles restent sur le socle de la subvention d’exploitation avec une moyenne, je dis bien c’est une moyenne, de 30 000 euros. Et à cela s’ajoute, une subvention tous les 5 ans, qui est celle pour le matériel, qui est de l’ordre de 18 000 euros.