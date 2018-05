Vers l'effondrement des radios associatives ?

"Jamais je n’aurai géré mon entreprise comme on me force à gérer la radio. Nous passons plus de temps à chercher de l’argent qu’à développer des programmes. La seule chose positive, c’est la réponse des auditeurs lorsqu’on lance une opération de collecte et ça, ça nous rassure. Mais la question c’est, comment on va sortir les salaires ? On ne peut pas demander aux gens de vivre comme ça pendant des années" a lancé un président d’une station locale. Le chant du cygne ?

L’engouement des années 80 n’y est plus. Il faut dire que celles et ceux qui ont participé à la floraison des stations associatives, il y a bien longtemps, ont vieilli. Toujours aux manettes, ces "anciens combattants" se sentent esseulés aux confins des sous-préfectures. Ils ont l’impression de ne plus, ou pas assez, être entendus. Et les radios de catégorie A semblent être désormais toutes implantées sur une diagonale du vide. Et notamment, pour celles situés en zones rurales, c’est aussi l’autre combat pour une couverture numérique qu’il faut porter. La double diffusion FM / DAB+ ? C’est un peu la double peine pour beaucoup. Peu ou pas de visibilité à l’heure actuelle et beaucoup redoutent d’y laisser, encore, des plumes.