Une tournée du Vaxibus "Ça va ? Ça vax !" avec Skyrock

Afin d’aller vers la nouvelle génération à partir de 12 ans, éligible à la vaccination depuis le 15 juin, le ministère et Skyrock lancent l’opération Vaxibus. Avec le Vaxibus, Skyrock et le ministère des solidarités et de la santé proposent une expérience inédite : se faire vacciner puis enregistrer une dédicace diffusable sur Skyrock.

Ainsi, un semi-remorque, équipé d’une plateforme de vaccination et d’un studio radio, ira de ville en ville ouvrant à chacun et notamment à la nouvelle génération une vaccination immédiate opérée par une équipe médicale dédiée. La tournée du Vaxibus "Ça va ? Ça vax !" commencera le 13 septembre et s’achèvera le 9 octobre.