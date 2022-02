Une semaine de concerts avec les radios RJB, RTN et RFJ

Après le projet "Le Live" proposé en 2020 et 2021 pour pallier l’absence de festivals, les radios de l’Arc jurassien reviennent avec une proposition hivernale. Cette nouvelle formule a pour objectif de pérenniser cette opportunité de visibilité pour les groupes helvétiques durant la saison creuse même si les manifestations culturelles, fort heureusement, reprennent vie dès ce printemps.

Le concept : 7concerts de 45 minutes enregistrés dans les conditions d’un direct, mais sans public, dans le studio d’Image et Son à Rossemaison. Des rendez-vous intimistes, loin des grosses structures scéniques habituelles, permettant de retrouver le plaisir du son live en toute simplicité et depuis l’endroit de son choix.