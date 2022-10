Une rentrée chargée pour Overdrive Production

Pour la rentrée, de nombreuses radios, parmi lesquelles Horizon, Forever, Melody, Sweet FM, Radio Emotion, K6 Dijon, K6 région, Metropolys, RBM, RCV, NutriRadio et d’autres ont fait appel au studio pour la production de leurs Habillages antenne.

Pour Julien Mano, qui dirige le studio : "On traite chaque radio avec le respect du format. Chaque mise en ondes est différente et doit répondre à des besoins spécifiques selon la cible. Le savoir-faire du studio dans ce domaine est de plus en plus reconnu et on a connu un pic de productions impressionnant en août pour livrer tout le monde pour la rentrée".