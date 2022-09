Une rentrée au top des audiences pour France Bleu Roussillon

Cette saison, France Bleu Roussillon, en collaboration avec l’Office Public de la Langue Catalane et Ampli Productora, lance "El Periscopi" une émission en Catalan le dimanche entre 12h et 13h, avec sa version filmée et sous-titrée disponible sur francebleu.fr. Par ailleurs, France Bleu Roussillon intensifie sa diffusion de chansons en Catalan avec une Playlist spécifique, composée des hits que l’on entend actuellement sur les ondes des radios de nos voisins du Sud. Et toujours, l'émission "Parlem Català" et "Le blind-test de Julio", pour se familiariser avec les mots dans l’air du temps et jouer à reconnaître des tubes et standards de Lady Gaga, Justin Bieber, Les Beatles ou encore Vianney, chantés en Catalan par Julio Leone