Une nouvelle solution dévoilée par AdsWizz

La solution d’attribution est capable de suivre les conversions telles que les téléchargements d’applications, les visites de sites Web, les inscriptions, les ajouts au panier et les confirmations d’achat. La possibilité de suivre les conversions avec une valeur monétaire permet aux annonceurs de connaître le retour sur les investissements publicitaires (ROAS) et les performances du coût par action (CPA).

"AdsWizz nous a permis de mettre en place des campagnes audio sophistiquées, non seulement pour exploiter la puissance des données propriétaires, mais aussi pour montrer réellement leur efficacité lorsqu’elles sont utilisées dans la publicité audio" explique Charlie Brookes, CRO chez Bauer Media. "Les données de ciblage riches améliorent considérablement les performances et le retour sur investissement pour nos clients, et les outils d’attribution AdsWizz sont en mesure de le démontrer".