Une nouvelle fréquence en DAB+ pour Radio FG

"Le DAB+ permet d'écouter les radios en diffusion numérique hertzienne et gratuitement, sans abonnement avec une amélioration significative du confort d’écoute en comparaison de la diffusion analogique en FM" souligne l'équipe de Radio FG. Au cours des prochains mois, FG devrait étendre sa diffusion en DAB+ sur les zones de Lyon, Strasbourg - Colmar-Mulhouse, Nantes, Rouen et le Havre. Rappelons aussi que le deuxième programme FG, "FG Chic", est diffusé en DAB+ à Paris.

Par ailleurs, Radio FG diffuse son programme dans 30 villes (en FM et DAB)+ notamment donc à Paris, Marseille, Strasbourg, Nice, Toulouse, Rennes, Dijon, Caen, Clermont-Ferrand, Perpignan, et Monaco.