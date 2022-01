Une nouvelle campagne de publicité pour Radio France

"Entrez Libre": c’est l’invitation que Radio France lance aux auditeurs à venir découvrir les univers de ses 7 chaînes de radio et 4 formations musicales. Avec plus de 1.5 million de podcasts en accès libre, "Radio France est une porte grande ouverte sur tous les mondes, tous les savoirs, toutes les passions et toutes les émotions".

Cette signature veut aussi évoquer ce qui est un fondement de la mission de service public de Radio France : l’accès libre, gratuit, pour tous à des contenus de qualité : "Elle témoigne aussi de la prise en considération de la liberté et la singularité de chaque auditeur, qui peut naviguer dans cet environnement et y faire ses choix".