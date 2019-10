Une nouvelle campagne d'Europe 1 signée Romance

Pour Constance Benqué, directrice générale de Lagardère News : "Notre défi est passionnant, c’est pour nous l’opportunité d’oser, de casser les codes et d’inventer la radio de demain. La plateforme de marque proposée par Romance et notre nouvelle signature Europe 1, écoutez le monde changer, sont l’exacte traduction de ce repositionnement éditorial que nous avons mis en oeuvre. Cette campagne puissante et massive est la parfaite illustration de notre volontarisme dans cette entreprise de reconquête".

La première campagne qui exécute cette plateforme sera déployée à compter de ce 29 octobre en affichage avec un dispositif national de grande ampleur mis en place partout en France, de Paris et la banlieue Parisienne, à Bordeaux en passant par Toulouse, Lyon et Lille ; mais également en presse, en digital et sur les réseaux sociaux, en collaboration avec l’agence KR Media qui accompagne la station depuis de nombreuses années.