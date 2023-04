Une nouvelle Fête de la Radio en juin prochain

Cette nouvelle Fête de la Radio permettra de participer à des portes ouvertes, à des expositions, à des jeux, à des concerts, à des animations spéciales à l’antenne... dans l'objectif de mieux faire connaître et promouvoir toutes les manières d’écouter la radio. FM, DAB+, applications, streaming, podcasts... sur un auto-radio, une chaîne Hi-Fi, une enceinte connectée, un baladeur, un téléphone portable, au travail, en mobilité ou depuis chez soi.Les 15 et 16 juin, les stations et les acteurs de l’industrie, pourront librement organiser un événement et le référencer sur le site de la Fête de la Radio